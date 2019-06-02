Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову

Вятрович предостерег местные власти от игнорирования декоммунизации. Фото: УНИАН

Свержение памятника маршала СССР Георгия Жукова в Харькове прокомментировал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Опубликовал в Facebook свое мнение относительно произошедшего.

"Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную", - отметил Вятрович.

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Вятрович говорит, что местные власти не должны нарушать закон о декоммунизации. Это позволит удержать процесс в рамках правового поля.

В Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".