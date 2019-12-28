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суббота, 28 декабря 2019 23:13

Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина

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Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
СБУ должна расследовать прославление Сталина в Киеве. Фото: КП

21 декабря 2019 в день 140-й годовщины рождения диктатора Иосифа Сталина в Киеве состоялась научно-практическая конференция "И.В. Сталин и революционное преобразование мира".

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку", - написал нардеп Владимир Вятрович в Facebook.

"Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством", - говорится в сообщении.

"Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову

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Было ли Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий?

Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности?

Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019?" - написал Вятрович.

Запрещенная в Украине Коммунистическая партия провела в Киеве "научно-практическую конференцию" на тему: "И. В. Сталин и революционное преобразование мира" к 140-летию дня рождения тоталитарного диктатора и палача Сталина.

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28
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