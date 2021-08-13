Ввели военную цензуру

Цензура была продиктована условиями военного времени Фото: mebius777.livejournal.com

13 августа 1914 года российское императорское правительство ввело в стране военную цензуру и запретило выпуск печатных изданий на украинском языке.

Необходимость введения цензуры была продиктована началом Первой мировой войны. На территории империи активизировались как иностранные шпионы, так и внутренние подпольные общественные и революционно-политические организации. Они взялись за распространение антиправительственных и антицарских обращений и призывов, за распространение "нежелательной" корреспонденции. Негативно влияли на настроения общества и армии. Относительно последней, события революции 1905-1907 годов показали, что армия не является самой надежной опорой российского царизма.

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Органы военной цензуры, вместе с жандармерией, должны были предотвращать шпионаж, отслеживать настроения подданных и солдат. Цензуру, которая распространялась на территориях театра боевых действий, называли полной. Ее могли вводить главнокомандующий и командующие отдельных армий. Частичную же цензуру мог ввести глава военного округа.

Цензорам позволили контролировать всю печатную продукцию. Это стало поводом для конфискации и уничтожения печатных изданий на украинском языке, что и ранее делали при удобном случае. Правительство опасалось сепаратизма и уменьшения влияния русификации. Вероятно, политики знали или догадывались о планах вражеских сторон на украинские земли и то, что некоторые деятели Приднепровья поддерживали в войне именно Германию и Австро-Венгрию.

Также цензоры имели право открывать, просматривать и конфисковывать почтовые и телеграфные отправления. Запрещалось делать это только с корреспонденцией императора и его семьи, командующих армий, крупных государственных учреждений, дипломатических и консульских ведомств дружественных или нейтральных государств.

Бунт на броненосце "Князь Потемкин Таврический" в море неподалеку от Одессы начался 27 июня 1905 года. Моряки начали первое в истории Российского флота вооруженное восстание и захватили корабль. Большинство команды экипажа корабля составляли украинцы. Среди матросов в Севастополе и в Одессе в тот год возникали революционные настроения, появлялись десятки кружков. Осенью все готовились к восстанию на Черноморском флоте - как к первому шагу к свержению царской власти.