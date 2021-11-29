Ввели смертную казнь за разрушение станков

Изображение двух луддитов, уничтожающих машину стало символом этого движения в 1812 году. Фото: http://www.learnhistory.org.uk

В Лондоне 2 декабря 1816 года рабочие начали массово уничтожать машины и станки на фабриках. Называли себя "луддитами" в честь английского рабочего Неда Лудда, разбившего свой станок.

К концу XVIII века началась промышленная революция и внедрение машин на фабриках в Великобритании. Рабочих на фабриках начали массово увольнять, их труд заменили автоматическим. Они начали протестовать. Название "луддизм" происходит от имени подмастерья Неда Лудда, разрушившего свой станок первым.

Луддизм стал специфической формой борьбы рабочих против ненадлежащих условий труда, низкой заработной платы, безработицы, что связывалось в сознании участников движения с вводом машин.

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Подъем движения луддитов происходил в конце 1811-го. Массовые разрушения машин, а иногда и целых фабрик были в Арнолде, Ноттингеме, Лидсе, Шеффилде, Манчестере и других городах. Луддиты проводили тайные собрания и тренировки. Иногда даже ссылали шпионов в вражеские ряды.

Испуганный парламент бросил против мятежников войска. В 1812 году ввели смертную казнь за разрушение машин. За порчу машин 17 луддитов казнили, тысячи отправили в ссылку в колонии.

Недалеко от Лондона 15 октября 1907-го пассажирский поезд с почтовыми вагонами сошел с рельсов на станции Шрусбери. Погибли 18 человек, еще 33 ранены. На следующий день после аварии началось официальное расследование, отчет был опубликован 12 февраля. Выводы: неисправностей в тормозах и двигателе не было. После детального изучения состояния здоровья водителя было обнаружено, что алкоголя и наркотиков в его теле не было, у него не было инфракта. Комиссия решила, что наиболее вероятным объяснением аварии в Шрусбере было то, что водитель задремал, пропустив сигнал поворота.