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среда, 27 января 2021 10:54

Ввели новую военную награду

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Ввели новую военную награду
В музеях демонстрируют воссозданные Кресты Боевой Заслуги и Кресты Заслуги всех классов. Установлено, что в целом ними награждено 1102 человека Фото: galinfo.com.ua

Военную награду УПА Крест Боевой Заслуги ввели приказом главного командования 27 января 1944 года. Приказ подписали главный командир Роман Шухевич и шеф Главного военного штаба Дмитрий Грицай.

Крест стал самой высокой военной наградой УПА и Украинской главной освободительной рады - УГВР. Им награждали воинов УПА и гражданских, которые отличились особыми военными поступками или же погибли в бою, выполняя свои обязанности.

Крест мог быть золотой, серебряный или бронзовый. При этом золотые и серебряные имели 2 класса. Ими награждали УГВР и Главный военный штаб УПА. Бронзовым же награждали краевые командиры.

Несмотря на то, что 1-е награждение состоялось 1945 года, самих наград физически еще не существовало. Впервые их проекты представил график Нил Хасевич-Зот 1950 года. Изготовят их в Баварии через год, тогда же начнут передавать награжденным повстанцам.

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Отличие имело вид креста, из-под которого выступали скрещенные мечи. В центре располагался трезубец. Ленту изготавливали темно-красной с двумя горизонтальными черными полосками. Награды отличались цветами в соответствии с классом.

Золотым Крестом Боевой Заслуги отметили 32 бойца, серебряным 2 классов - 204, а бронзовым награждали всех участников УПА, которые выполняли свои задачи в течение 2 лет.

Рядом с Крестом Боевой Заслуги в этот же день утвердили младшую награду - Крест Заслуги, которую выдавали военным и гражданским за особый вклад в развитие армии.

В лесу близ села Тисов и города Болехов Ивано-Франковской области поисковики нашли архив УПА. Он хранился в ящике из-под пулеметных дисков более 70 лет.

На архив с помощью металлоискателя наткнулись активисты поисково-исторического клуба "Тустань". Внутри ящика нашли рукопись, различные брошюры и пособия для военных "Боевой статус пехоты".

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Дата
27
января

Ввели новую военную награду

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