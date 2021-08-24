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вторник, 24 августа 2021 01:13

Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы

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Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы
На месте расстрелов продолжаются раскопки. Фото: istpravda.com.ua

Возле Одессы обнаружили новые расстрельные ямы с костями жертв массовых репрессий 1937-1941 годов

"На 6-м километре Овидиопольского шоссе (бывший спецобъект НКВД) найдено 29 расстрельных ям на всей северо-западной части участка. Кроме мест, где находятся кабели электроснабжения. Почти в каждой яме - наслоения человеческих останков", - написал историк Александр Бабич в Facebook.

После этого поисковая команда перешла к юго-западному сектору. Там обнаружили кабели, которые затрудняют работу поисковикам.

Бабич говорит, что расстрельные ямы могут быть на территории соседней воинской части.

"Это подтверждено показаниями и местонахождениями открытых шурфов", - сказал он.

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Поисковая группа только обнаруживает места захоронений. К раскопкам и эксгумации приступят по решению суда судебные медики и другие специалисты в присутствии сотрудников полиции и прокуратуры.

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6 км Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты. На этом участке в 1930-1940 годах функционировал спецобъект НКВД, где проводились массовые казни. Власти города хотят переместить сюда гаражные кооперативы.

В конце июля на месте захоронения жертв коммунистических репрессий начали строительство. Сюда завезли экскаватор и асфальтоукладчик, подъехали грузовики с битумом, поставили вагон "Муниципальной охраны" с биотуалетами и выкосили траву на месте возможного захоронения. Работы не согласовывали с межведомственной рабочей группой по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. Члены группы настаивали на четком планировании раскопок с назначением ответственных и отчетами о работе.

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