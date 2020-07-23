Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем

Фото: Gleb Labadzenka

На территории усадьбы-музея Старый Минск возле столицы Беларуси нашли два обломка горшков с трезубцем князя Всеслава Брячиславича Чародея.

Археологи раскопали дом конца X - начала XI века. Там обнаружили печь и множество обломков горшков, фибулу, гвозди, нож, шлифовальный камень и другие предметы, сообщил в Facebook Глеб Лабадзенка.

"Я убирал двор, собирал мусор в мешки. В одной куче лежали камни, кости, современные гвозди. То, что выбросили из раскопа как ненужное. И вдруг на одной осколце заметил что-то подозрительное. Вытер - и есть третий донец с трезубцем! Уже не целый, а только фрагмент", - сообщил он.

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Исследователи собирают волонтеров для продолжения раскопок.

Всеслав Брячиславич (1029-1101) - выдающийся из полоцких князей, правнук великого князя киевского Владимира Святославича. Пытался добиться независимости от Киева. 1065 ограбил Псков, а 1066 опустошил Новгород. В ответ триумвират Ярославичей - Изяслав, Святослав и Всеволод, ограбили Минск. 1067-го разбили войско Всеслава и посадили в темницу в Киеве. Люди освободили во время восстания 1068 года против Изяслава, который бежал за границу. Всеслав занял киевский престол. В следующем году, по возвращении Изяслава, отказался бороться за Киев. Вернулся в Полоцк, где правил до конца жизни.

В белорусском городе Гродно археолог Иван Спирин нашел подвесную печать из XI века. Такие свинцовые печати на шнурках цепляли к документам. Эту обнаружили на территории Нового замка, пишет сайт Гродненского государственного историко-археологического музея.