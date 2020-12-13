Возле храма нашли статую бога, который отрубает себе голову

В Индии нашли уникальную статую. Фото: НВ

На месте храма Солнца в селе Акарам на юге центральной части Индии нашли статую бога Шивы.

Скульптура сидит в позе медитации и отрубает себе голову, передает НВ.

Подобные изображения появлялись в храмах, когда местный правитель терпел поражение в войне. На фигуре археологи обнаружили древнюю надпись. Ее еще не расшифровали.

Заместитель директора отдела археологии Маллен Найк сообщил, что исследователи нашли только 10 таких скульптур в штате. Он призвал заняться реконструкцией храма.

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Член комитета по защите храмов Валишетти Котеш Варма сказал, что рядом со скульптурой обнаружили серебряные монеты. Их использовали во II веке нашей эры. Это раньше, чем появилось резьба.

В Индии археологи нашли древний текст на каменной табличке. Надпись содержит предостережение и предсказания для человечества. Камень нашел на юго-востоке Индии студент-археолог Васудэва Редди. Надпись содержит 25 строк.