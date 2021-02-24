Возле городского совета обнаружили подземелье

Во Владимире-Волынском случайно обнаружили подземелье. Фото: istpravda.com.ua

Во Владимире-Волынском Волынской области возле здания городского совета обнаружили подземелья XVIII столетия.

Подземные ходы обнаружили в пропасти, которая образовалась посреди улицы, пишет пресс-служба горсовета Владимира-Волынского.

"Поскольку в пропасти заметили кирпичную кладку, было решено обратиться за консультацией к специалистам. 23 февраля на приглашение работников историко-культурного заповедника "Древний Владимир" во Владимир-Волынский прибыл научный сотрудник охранной археологической службы Украины Виктор Баюк", - говорится в сообщении.

Археологи обнаружили в пропасти подземелье высотой до 2,5 м.

Помещение выложено обожженным кирпичом. Своды цилиндрические и крещатые.

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В подземелье в древности обустроили хозяйственные ниши, воздушные продухи и проход. Он может соединять объект с другими подземельями.

Исследователи составили акт обследования. Предоставили рекомендации относительно дальнейших работ.

Археологи рассказали, что недавно открытые подземелья башни Чарторыйских луцкого Окольного замка вели в помещение городского иезуитского коллегиума XVII в. Сейчас здесь исследуют 7 комнат, в одной из которых есть ход в тайную.