Возле городского совета обнаружили подземелье

 
Ексклюзивы
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 324
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2070
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 468
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1431
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3717
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 909
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2457
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 558
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
12
4
18
13
12
Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад
Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад
Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы &quot;Беркута&quot;
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Видео
Все видео
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Интервью
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 324
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 270
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 459
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 729
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 711
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 01:13

Возле городского совета обнаружили подземелье

  Комментировать
Возле городского совета обнаружили подземелье
Во Владимире-Волынском случайно обнаружили подземелье. Фото: istpravda.com.ua

Во Владимире-Волынском Волынской области возле здания городского совета обнаружили подземелья XVIII столетия.

Подземные ходы обнаружили в пропасти, которая образовалась посреди улицы, пишет пресс-служба горсовета Владимира-Волынского.

"Поскольку в пропасти заметили кирпичную кладку, было решено обратиться за консультацией к специалистам. 23 февраля на приглашение работников историко-культурного заповедника "Древний Владимир" во Владимир-Волынский прибыл научный сотрудник охранной археологической службы Украины Виктор Баюк", - говорится в сообщении.

Археологи обнаружили в пропасти подземелье высотой до 2,5 м.

Помещение выложено обожженным кирпичом. Своды цилиндрические и крещатые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У волынский замок съехались все европейские монархи

В подземелье в древности обустроили хозяйственные ниши, воздушные продухи и проход. Он может соединять объект с другими подземельями.

Исследователи составили акт обследования. Предоставили рекомендации относительно дальнейших работ.

Археологи рассказали, что недавно открытые подземелья башни Чарторыйских луцкого Окольного замка вели в помещение городского иезуитского коллегиума XVII в. Сейчас здесь исследуют 7 комнат, в одной из которых есть ход в тайную.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле городского совета обнаружили подземелье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 21871
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 11277
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 8523
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7290
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7281
История
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
 4 Просмотров: 828
Кость собаки изменила представления ученых о заселении Америки
Кость собаки изменила представления ученых о заселении Америки Просмотров: 243
Опубликовали ранее не известные письма Алоиса Гитлера
Опубликовали ранее не известные письма Алоиса Гитлера Просмотров: 1521
Украинский полковник попал в засаду и застрелился
Украинский полковник попал в засаду и застрелился
 Просмотров: 1098
Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника
Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 160
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть