Восстановили фонарь, которому 2,6 тыс. лет

Античные фонари круглой формы на территории Украины находят впервые Фото: Николаевский областной краеведческий музей

В Николаевском областном краеведческом музее реставрировали уникальный керамический фонарь, которому 2,6 тыс. лет.

На поврежденную находку украинские археологи наткнулись в 2013 году во время Березанской экспедиции. Тогда установили, что в VI в. до н.э. на острове Березань, где была греческая колония, существовал квартал гончаров. Нашли 5 гончарных печей, а внутри одной из них увидели 11 неизвестных сероглиняных изделий, рассказал корреспонденту "Суспільного" археолог Александр Смирнов.

"Это были маленькие колонны храма, кружочки, отверстия и др. Эти сероглиняные фрагменты неизвестного предмета нам не удалось отнести ни к одному виду изделий, которые мы знали. Мы понимали, что это очень ценная вещь, поэтому решили их сохранить, а не утилизировать", - отметил Александр Смирнов.

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Сначала предположили, что это могла быть модель культового сооружения или ритуальный предмет из Храма Афродиты, который исследовали неподалеку. Позже установили, что это латерна - фонарь в виде храма или беседки, украшенный ионическими колоннами. Внутрь ставили сероглинянную лампаду, в которую наливали масло.

Находка на 500 лет старше чем те, которые раньше находили в Северном Причерноморье. Также это первый найденный фонарь круглой формы.

Недавно в античном городе Кибиров на территории современной Турции археологи обнаружили 30 могил. Раскопки проводили в руинах большого храмового комплекса. Могилы обнаружили под базиликой. Это указывает на то, что захоронения принадлежали представителям элиты, возможно, религиозным деятелями.