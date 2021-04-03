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воскресенье, 04 апреля 2021 01:13

В античном городе нашли 30 захоронений

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В античном городе нашли 30 захоронений
В Турции нашли древний некрополь. Фото: hurriyetdailynews.com

В античном городе Кибиров на территории современной Турции археологи обнаружили 30 могил.

Раскопки проводили в руинах большого храмового комплекса. Могилы обнаружили под базиликой. Это указывает на то, что захоронения принадлежали представителям элиты, сообщает Hurriyet Daily News.

Характер захоронений свидетельствует, что здесь лежат важные религиозные деятели.

"Это был один из важнейших древних городов Турции, в котором находилось множество монументальных зданий, построенных в период с IV века до нашей эры до VII-VIII веков нашей эры. Раскопки показывают, что здание церкви использовалось для проведения собраний", - сообщил археолог Дюзгюн Таркан.

Большинство могил принадлежат христианам. Церковь, в которой они размещались, была разрушена землетрясением или другими стихийными бедствиями. Это было большое прямоугольное здание, разделенное на 3 зала.

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"Базилика Кибиров - это хорошо сохранившееся здание с очень монументальными размерами. В этом году мы планируем начать раскопки в интерьере. Земляные работы в здании планируем завершить за два сезона раскопок. Это важное здание с точки зрения документирования религиозных преобразований города", - говорит археолог.

На западе Турции обнаружили античные руины, напоминающие римский Колизей. Амфитеатр нашли на развалинах города Мастаура в провинции Айдын. Оно на 80% исчезло под землей. Поэтому хорошо сохранились до нашего времени. Археологи раскопали лишь небольшой верхний слой, но находка их уже поразила.

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