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Воспроизвели жилье славян IX-Х вв.

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Воспроизвели жилье славян IX-Х вв.
Исследователи воссоздали жилье древних людей. Фото: photo-lviv.in.ua

Исследователи из Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" показали реконструкцию углубленного славянского жилья IX-Х вв.

"Вы когда-нибудь думали о том, как выглядел дом наших предков много веков назад? В IX-X веках углубленное славянское жилище, хотя и не было архитектурным шедевром, но уже имело свое рациональное планирование. Это было сооружение подквадратной формы, размерами 2,8×2,8 м и 3,2×3,2 м, двускатную крыша которого покрывали камышом или соломой. Тогда еще потолка не было. Для того, чтобы из жилища "не убегало" тепло, его наземную часть окружали валикообразной насыпью земли", - написали в Facebook.

Ученые проанализировали материалы археологических раскопок с Плиснеска и в кооперации с этнологами, архитекторами и IT-специалистами смоделировали вид жилья.

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Археологи планируют реконструировать жилья других типов и периодов, производственных и хозяйственных построек, а также оборонительных линий и культовых сооружений.

Slavic housing IX-X c. by Ancient Plisnesk on Sketchfab

Возле Львова археологи обнаружили остатки амфоры времен Трипольской культуры. Возраст обломков оценивается в 5 тысяч лет. Их нашли на горе Жупан в Винниках.

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