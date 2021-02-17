Воспроизвели рецепт хлеба древних египтян

Исследовательница из Франции воспроизвела древний рецепт хлеба. Фото: pexels.com

Французские ученые воспроизвести рецепт хлеба, который пекли древние египтяне.

Они использовали доступные сегодня продукты. Взяли редкий сорт пшеницы и задействовали уникальную технику, сообщает jpost.com.

"Производство хлеба в Египте фараонов хорошо задокументировано, в частности, с помощью изображений обработки пищевых продуктов, которые являются частью украшения элитных гробниц Старого и Среднего царства, и так называемых форм для хлеба - керамической посуды, найденной в большом количестве на археологических раскопках", - написала доктор Аделина Бетс из Университета Сорбонны в Париже.

На изображениях египтяне показали нагрева формы в огне, ее извлечение и заливку жидкости внутрь. Формы для выпечки нагревали в камине, а затем заполняли полужестким тестом.

"Для всех экспериментов несколько форм для хлеба были изготовлены или в Обеши (Бельгия), или в Айн-Сухно (Египет), каждый раз с использованием местной глины. Керамику обжигали в открытых каминах", - отметила она.

Египтяне пекли хлеб из обычного ячменя, или и пшеницы сорта эммер. Исследовательница взяла органическое муку "черный эммер". Его использовала во всех экспериментах.

Бетс провела несколько опытов с различными смесями, температурами и уровнями влажности. Хотела получить хлеб без следов обугливания и который хорошо бы спекся, отделялся бы от керамики, не ломаясь.

Испекли 54 буханки хлеба. Самым удачным оказалось тесто по такому рецепту: 1 кг 100% отрубей "черный эммер", 15 г соли, 170 г закваски Triticum monococcum и 750 г воды.

Внутреннюю часть конических форм для хлеба нужно укрыть слоем мелкой песчаной глины. Форму нагревать в горизонтальном положении.

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"В процессе выпекания хлеб немного отделился от керамики и образовалась корочка. Внутри, благодаря закваске, образовались плотные соты, позволяющие хорошо распределять горячий воздух во время выпечки", - добавила исследовательница.

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