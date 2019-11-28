Вооруженные мужчины ограбили древний курган

Черные археологи ограбили один из скифских курганов в поселке Григорьевка Запорожской области. О преступлении сообщили краеведы.

"Выехав на место мы увидели ужасную картину. Один из 10 курганов разграблено до основания. На фотографиях видно, что "черные археологи" вынесли скифскую катакомбу и впускное Ямное погребение - среди кусков камня фрагмент антропоморфной стелы с ограбленного ямного захоронения и фрагмент кости (но, в основном, все кости, как и все находки грабители забрали). Обнаружили мы также и боковой шурф - учитывая фрагменты керамики эпохи средневековья, здесь ограбили кочевническое захоронение", - сообщил в Facebook директор Департамента культуры Запорожской ОГА Владислав Мороко.

Он добавил, что на кургане "работала" группа людей, под наблюдением неизвестных вооруженных лиц. Всех их задержать не удалось.

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Автор: facebook.com/vladmoroko Неизвестные вооружении лица ограбили скифский курган

На Мамай-Горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное скифское захоронение . Воина сопровождал короткий меч с золотыми украшениями - акинак.