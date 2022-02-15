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четверг, 17 февраля 2022 08:20

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
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Украинские силы больше года удерживали Дебальцевское выступление: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино.
Фото: Reuters
Украинские силы больше года удерживали Дебальцевское выступление: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино.
Украинские силы больше года удерживали Дебальцевское выступление: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино.
Украинские силы больше года удерживали Дебальцевское выступление: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино.
Украинские силы больше года удерживали Дебальцевское выступление: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино.

В окруженном Дебальцево 17 февраля 2015-го начались жестокие уличные бои украинской армии с российско-террористическими войсками. 18 февраля в стране чтят память погибших героев, сражавшихся за Украину на Дебальцевском плацдарме.

13 апреля 2014 года Дебальцево захватили боевики и подняли флаг террористической ДНР. В июле украинские военные уволили населенный пункт Дебальцево. В январе-феврале 2015-го состоялось главное сражение между украинской армией и российско-террористическими войсками.

Украинские силы больше года удерживали Дебальцевское выступление: Дебальцево, Углегорск, Редкодуб, Чернухино. Численность украинских сил оценивалась в 2,5 тыс. военнослужащих. До этого времени силы АТО в течение девяти месяцев обеспечивали изоляцию кризисного района на востоке Украины.

Активное наступление "армейских корпусов" "ДНР" и "ЛНР" на Дебальцевскую группировку началось 25 января 2015 - после падения Донецкого аэропорта и с явной привязкой к предстоящей встрече "нормандской четверки" в Минске 11 февраля.

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Боевики, поддерживая подразделения Вооруженных сил РФ, пытались любой ценой ликвидировать Дебальцевское выступление.Набрали более 19 тыс. человек. Им противостояли в секторе "С" 13 тыс. украинских военных, в районе Дебальцево – около 4700 бойцов.

В район Дебальцево перебросили 15 танков и 10 единиц ББМ, 2 батарей противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", 8 орудий, 4 установки реактивных систем залпового огня. Украинские военные уничтожили 4 танка боевиков на окраине. Инфраструктура Дебальцевского железнодорожного узла была уничтожена.

17 февраля украинская армия начала под обстрелами выходить из Дебальцево несколькими второстепенными дорогами и закрепились на линии, известной теперь как Светлодарская дуга. 18 февраля Верховный главнокомандующий Петр Порошенко приказал скоординировать под руководством начальника Генштаба операцию по плановому организованному выходу украинских войск из Дебальцево.

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. Утраты неприятеля Генштаб ВСУ оценивает в разы больше. Около 30% техники были уничтожены противником или выведены из строя силами наших подразделений.

По подсчетам волонтеров Книги памяти, с 25 января по 18 февраля 2015 года на Дебальцевском направлении погибли 268 украинских военных из более 30 подразделений.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

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