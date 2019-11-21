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пятница, 22 ноября 2019 08:21

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

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Воин зарезал первого короля Руси-Украины
Ярополк Изяславович, в крещении - Петр, был третьим сыном Великого князя Киевского Изяслава I и польской княжны Гертруды. Фото: wykop.pl

Волынский князь Ярополк Изяславович погиб 22 ноября 1087 года во время похода на Перемышль. Его считают первым королем Руси-Украины. Убил правителя дружинник по имени Нерядець.

Убийца зарезал князя, когда тот прилег отдохнуть. Неизвестно, убийство было заказано вызвано личной ненавистью Нерядця к князю.

"Пришел Ярополк с Ляхов и заключил мир с Владимиром, сыном Всеволода. И пересидев несколько дней, пошел к Звенигорода. И не дошел он до города: пронзил его проклятый убийца Нерядець, дьяволом наущений и злыми людьми. Князь же Ярополк лежал на санках, а с коня саблей проткнул его месяца ноября в двадцать второй день ... убежал Нерядець в Перемышль к Рюрику Ростиславича. а Ярополка взяли перед собой на коня отрока Радко, Войкина и другие отроки и понесли его к Владимиру, а оттуда в Киев . " - пишет летописец в "Слове о полку Игореве" о смерти князя.

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Ярополк Изяславович, в крещении - Петр, был третьим сыном Великого князя Киевского Изяслава I и польской княжны Гертруды, сестры короля Казимира. По отцовской линии Ярополк-Петр был внуком великого князя Киевского Ярослава Мудрого. В то время обладатели трех соседских земель Киевской Руси - Венгрии, Польши и Чехии имели титулы "Король" от Папы Римского.

Князья Киевские захотели королевского титула и для себя. Отцу Ярополка Изяславу вместе с сыном пришлось оставить Киев из-за распрей и междоусобиц. Обратился за помощью к Императору Священной Римской империи Генриха ІV и отправил посольство во главе с Ярополком к Папе Римскому Григорию VII. Переговоры с Папой были удачными, и оба князя - отец и сын были провозглашены королями Руси 17 апреля 1075.

Но в октябре 1078-го Изяслав погиб в битве под Черниговом. Власть в Киеве перешла не до коронованного Ярополка, а к брату Изяслава - Всеволода. Ярополк несколько раз пытался получить отцовский престол, но безуспешно. 22 ноября 1086 во время похода на Волыни убил дружинник. Тело новомученика перевезли в Киев. После смерти Ярополк был канонизирован Русской (Украинской) православной церковью.

В Дорогочине, сейчас это восточная Польша, 7 октября 1253 короновали галицко-волынского князя Даниила Романовича. Корону прислал Папа Римский Иннокентий IV.

Автор: Ольга Васькив
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