Военную продали врагам

За Жанну Д'Арк враги заплатили 10 000 франков. Фото: https://pressa.tv

Военную Жанну Д'Арк продали за 10 тыс. франков 3 января 1431 года. Позже ее сожгли на голову надев бумажную митру с надписью "Еретичка, вероотступница, идолопоклонница".

Француженка Жанна д'Арк родилась в селе в семье обедневших дворян. В 13 лет впервые услышала голоса архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской. Голоса ей говорят, что ее судьба – спасти Орлеан. В 17 лет Жанна решается и объявляет военным о своей миссии. К ней прислушивается дофин Карл VI. Назначает ее полководцем войска, которое отправлялось на освобождение Орлеана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От "черной болезни" умерли правители Франции

Лучшие кузнецы куют Жанне почти белые доспехи. Французское войско набирает множество добровольцев. Ее армия одержала первую победу, взяв бастион Сен-Лу в Орлеане. Победы следовали одна за другой – 12 июня был захвачен Жаржо, центральный укрепленный пункт англичан на Луаре, 15 июня – Мэн-сюр-Луар, 16 – Божанси, а 18 июня состоялась решающая битва у Пате, которая закончилась полным разгромом англичан.

Но Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами. Они продали ее англичанам.

21 февраля 1431 года над ней начался суд по обвинению в ереси и связи с дьяволом. 30 мая 1431-го Жанну привязали к столбу и подожгли. Палач сунул сердце в мешок и вместе с другими останками бросил в реку.

Эпидемия чумы, или "черная смерть", 20 августа 1348-го достигла Парижа. "Черная смерть" убила от трети до половины населения Европы.