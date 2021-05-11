Военного опознали через 176 лет после смерти в Арктике

Инженер Джон Грегори стал первым идентифицированным участником экспедиции Франклина Фото: Diana Trepkov / University of Waterloo

Ученые идентифицировали одного из участников неудачной арктической экспедиции сэра Джона Франклина 1845 года с помощью ДНК и генеалогического анализа.

Им оказался прапощик Джон Грегори, который работал инженером на борту корабля HMS Erebus. Кости мужчины обнаружили в 1859 году на острове Кинг-Уильям, территории Канады Нунавут, а изъяли из каменной могилы в 2013 году. Его ДНК совпало с ДНК, полученным от прямого потомка в пятом поколении. Грегори стал первым официально идентифицированным, информирует Phys.org

Экспедиция под руководством английского мореплавателя сэра Джона Франклина имела целью освоение Арктики, а именно, исследование неизвестной части Северо-Западного прохода и завершение его открытия. Корабли HMS Erebus и HMS Terror имели 129 членов экипажа. 9 июля 1845 года Грегори написал письмо своей жене Ханне о том, что експедиция вскоре войдет в канадскую Арктику. Позже корабли застряли во льдах. 105 уцелевших моряков покинули их и пытались спастись. Никто из них не выжил.

Останки многих членов экипажа находили на острове Кинг-Уильям начиная с середины XIX в. На сегодняшний день в распоряжении ученых есть ДНК еще с 26 скелетов но, в отличие от Грегори, кому они принадлежали еще не установили.

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В американском штате Мэриленд археологи обнаружили место, где стоял форт-поселение Сент-Мэри. Его основали первые английские колонисты в 1634-м, а оставили через 60 лет. Поселение Святой Марии безуспешно искали с 1930-х. Его очертания на земле, размером с футбольное поле, с помощью георадара увидел в 2019 году археолог и геофизик Тим Хорсли. Форт находился за 800 м от одноименной реки. Хорсли разглядел полукруглый бастион, хозяйственные и жилые здания. Предполагается, что часть из них принадлежала коренным индейцам из племени Яокомако. Колонисты взаимодействовали с ними.