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Натолкнулись на остатки поселения, которое искали 90 лет
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Обнаружили очертания одного из старейших поселений английских колонистов в Америке
Фото: Jeffrey R. Parno/Historic St. Mary's City
Обнаружили очертания одного из старейших поселений английских колонистов в Америке
Обнаружили очертания одного из старейших поселений английских колонистов в Америке
Обнаружили очертания одного из старейших поселений английских колонистов в Америке
Обнаружили очертания одного из старейших поселений английских колонистов в Америке

В американском штате Мэриленд археологи обнаружили место, где стоял форт-поселение Сент-Мэри. Его основали первые английские колонисты в 1634-м, а оставили через 60 лет.

Поселение Святой Марии безуспешно искали с 1930-х. Его очертания на земле, размером с футбольное поле, с помощью георадара увидел в 2019 году археолог и геофизик Тим Хорсли. Форт находился за 800 м от одноименной реки, информирует The Washington Post.

Хорсли разглядел полукруглый бастион, хозяйственные и жилые здания. Предполагается, что часть из них принадлежала коренным индейцам из племени Яокомако. Колонисты взаимодействовали с ними.

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Археолог Трэвис Парно, который много лет искал форт вместе с Тимом Хорсли, отметил, что это самый древний памятник колониальных времен в Мэриленде. О находке не объявили ранее из-за пандемии коронавируса.

На месте поселения археологи нашли спусковой крючок мушкета, пушечное ядро, фрагменты немецкой керамики и кварцевый наконечник стрелы, которому 4,5 тыс. лет.

Ученые надеются узнать больше о первых поселенцах и о коренных народах, обитавших в этой местности до прибытия европейцев.

Ранее другие американские исследователи с помощью георадаров определили местоположение остатков деревянного форта индейцев на Аляске. Форт стал последним барьером кланов тлинкитов против российских колонизаторов в XIX в.

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