Во время Голодомора заставляли ходить к соседям и вытягивать мертвых ноги

90-летняя Екатерина Вовк селе Млеев Городищенского района Черкасской пережила Голодомор благодаря помощи маминых братьев. Но она потеряла тогда своего старшего брата.

"Моя мама Татьяна Бедрик была с 1907-го. Работала в колхозе, прожила 90 лет. Сама растила меня и еще на год старшего брата Ивана и сестру Марию, 1926 года рождения. Отец от нас ушел. Очень помогали бездетные мамины братья Антон и Степан. Они купили нам в 1933-м дом. Помогли обустроить дом. Приносили продукты ", - рассказала Gazeta.ua Екатерина Вовк.

Один из дядек забрал к себе Марию, удочерил. Екатерина с Иваном оставались с мамой.

Автор: Ольга Осипенко Екатерина Вовк родилась 14 октября 1930-го в селе Млеев Городищенского района Черкасской области. В школу ходила только 3 года. Потом не было во что обуться и одеться. В 13 лет пошла работать в местный колхоз. В нем проработала всю жизнь

"В 1932 голод был большой. Я еле ноги волочила. И брат Ваня тоже. Мама нас тянула в майдан (колхозный детский сад. - Gazeta.ua). Сама шла на работу. Однажды утром весной 1933 года Ваня отказался идти - так ослаб. И мама потащила в майдан только меня. Возвращается, а Ваня мертв. Со свеклой в ротике", - делится женщина.

Бедствовали в первую очередь те, кто не хотел идти в колхоз. У них активисты все отбирали, случалось - из дома выгоняли.

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"Ходили на скотомогильник и отрезали мясо вывезенных туда дохлых лошадей, коров, телят, свиней. Варили и ели его. Сестренка Мария как-то пошла к соседке, которая варила дохлятину. И вытащила кусок из котелка и пригласила поесть. Но сестра отказалась, потому что мама строго приказала нигде ничего не есть. Женщина съела и умерла.

Тогда был такой приказ от власти, каждый житель, если утром не видел соседа, то должен зайти в его дом. Пришлось вытащить за ноги на улицу, как застал там кого-то мертвого.

Село объездили подводы и забирали покойников. Бывало еще живых бросали на телеги и везли на кладбище. Сбрасывали в одну яму. Говорили: все равно умрет до утра", - рассказала Екатерина Вовк.

Питание боялись держать дома, чтобы активисты не забрали во время обысков. Зерно и другие продукты закапывали. Доставали и по чуть-чуть мололи, подмешивали к листьям липы и пекли листяникы. Дубовую кору варили и гризли. Толкли в ступке семян сорняков мышия. Они даже продавались.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.