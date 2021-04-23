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пятница, 23 апреля 2021 21:20

Во львовском музее произошел пожар

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Во львовском музее произошел пожар
"Тюрьма на Лонцкого" нуждается в реставрации. Фото: ГСЧС

В музее "Тюрьма на Лонцкого" во Львове произошел пожар.

Возгорание произошло в четверг, около 16:00. Жертв и пострадавших нет, сообщаеют в музее.

"Возгорание произошло в котельной СБУ, которая прилегает к зданию музея. Огонь начал быстро перекидываться на территорию музея. В частности, занялись перекрытия крыши, обуглившиеся окна первого этажа, часть стекол на всех трех этажах выбита, а некоторые окна пожарные вынуждены были вырывать, срезать двери. Часть крыши таки выгорела. Тушение привело к затоплению помещений музея, вода до сих пор стоит и разрушает здание", - рассказал директор музея Руслан Забилый.

Помещение тюрьмы-музея нуждается в реставрации. Архив ОУН и УПА и специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения оказались под угрозой затопления. Под угрозой уцелевшие фондохранилища и лаборатория музея.

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Музей нуждается в средствах для перекрытия крыши. Он открыт для дождей и непогоды.

Из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления. Огонь удалось локализовать, когда прекратили подачу газа.

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