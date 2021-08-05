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четверг, 05 августа 2021 11:48

Власть установила лимиты на смертные приговоры

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Власть установила лимиты на смертные приговоры
Ежегодно 5 августа в Сандармохе проводят Международный день памяти погибших Фото: uinp.gov.ua

5 августа 1937 года приказом НКВД №00447 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских элементах". Дату считают символическим днем ​​начала Большого террора.

С тех пор в СССР началась массовая "чистка" общества от элементов, которые "не годились для строительства коммунизма", интеллигенции, реальных и потенциальных оппонентов власти в партийных рядах и органах безопасности. Началось формирование внесудебного репрессивного органа - областных "троек" НКВД. Сочетали в себе следствие, обвинение, суд и исполнителя приговоров, что упрощало "процедуру расследования" дел.

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Приговоры по первой категории означали "расстрел", по второй - заключение в лагерях ГУЛАГа. Вводились лимиты на смертельные наказание граждан. Сначала они составили 26 тыс. человек, а уже с января 1938-го - 83 тыс. человек. Наркомы внутренних дел советских республик неоднократно обращались в Москву с просьбой увеличить лимиты.

По подсчетам историков, за период "чистки" в СССР арестовали 1,5-1,7 млн ​​человек, а уничтожили около 680 тыс., не считая погибших в лагерях. На территории УССР осудили около 199 тыс. человек, из которых большинство расстреляли. Представителей украинской интеллигенции расстреливали в урочище Сандармох вблизи города Медвежьегорск в Карелии.

Кампанию террора официально прекратили постановлением от 15 ноября 1938 года, хотя репрессии продолжались.

Чрезвычайные тройки НКВД 30 июля 1937-го получили право выносить смертные приговоры "врагам народа". Тогдашний нарком внутренних дел СССР Николай Ежов подписал указ №00447. Так был дан старт "большой чистке" 1937-1938 годов.

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Дата
05
августа

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