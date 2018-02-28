"Верховина", "Аврора", "Гуцульские" - которые сигареты изготавливали во Львове в 1940-1980 годах

Фото: baitsar.blogspot.com

В августе 1944 г. советская власть оккупировала Львов и начала восстанавливать табачный завод в Винниках возле Львова.

Поляки вывезли оборудования. Большевики свезли новые станки и начали изготавливать папиросы "Беломорканал".

В конце 1944 г. началось производство сигарет. Две машины делали "Приму".

После войны был поставлен центральное энергоснабжение, поэтому папиросни машины приводили в движение вручную. Вскоре создали свою фабричную электростанцию.

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В 1945 г. на производстве работало 250 инженерно-технических работников и служащих, в 1946 коллектив насчитывал 586 человек, в 1953 количество работающих на фабрике достигла 826 человек, а в середине 1950-х гг. - уже 1016 работников.

Количество рабочих и оборудования постоянно увеличивалось.

В 1980-х годах фабрика была одним из лучших предприятий Украины по производству табачных изделий. Ежегодно там выпускалось до 14 млрд. штук сигарет.

В интернете появилась подборка фотографий Львова зимой 1941 года. В это время советские войска продолжают держать город.