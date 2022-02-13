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понедельник, 14 февраля 2022 00:46

Венгерские солдаты и пушка на стадионе – как выглядел Киев во время оккупации
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Gazeta.ua собрала фотографии из Киева в 1943 году
Фото: Fortepan
Тогда столица Украины была под нацистской оккупацией
Фотографии сделали на стадионе «Динамо»

Gazeta.ua собрала фотографии из Киева в 1943 году.

Тогда столица Украины была под нацистской оккупацией.

Фотографии сделали на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. За оккупации на нем выступали только немецкие команды. В народе стадион стал называть Немецкий.

На фотографиях показали церемонию выхода второй венгерской армии из зоны боевых действий. На мероприятии присутствовал командующий армией полковник Яны Гуштав.

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Вторую венгерскую армию окончательно разгромили в 1944 году.

Gazeta.ua показала фотографии жителей Закарпатья, которые сделали в 1939 году. Людей фотографировал венгр Пал Берко. Он был офицером и фотографом.

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