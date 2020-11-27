Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 144
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1611
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2547
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1764
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6642
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
8
17
7
5
28
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
В Украине впервые нашли древний лафет
В Украине впервые нашли древний лафет
&quot;Такую красоту не просто найти в Европе и Америке&quot;: открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
Видео
Все видео
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 891
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 495
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 288
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 10:33

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс

  Комментировать
  Американский гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс. Фото: SAMESOUND
Американский гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс. Фото: SAMESOUND

27 ноября 1942 года родился американский гитарист Джими Хендрикс. Музыкант был признан лучшим гитаристом мира, по версии музыкального журнала Rolling Stone.

После смерти матери в 1958 году Джими купил акустическую гитару за $5. Бросив школу, будущий музыкант уделял все свободное время игре на гитаре и прослушивания старых пластинок Би Би Кинга, Мадди Уотерса, Хаулин Вулфа, Роберта Джонсона и Элмора Джеймса.

Первой его группой была The Velvetones. Вскоре он был приговорен к 2 годам заключения за угон машины. Но адвокат смог изменить приговор на 2 года службы в армии. Меньше чем через год Хендрикс был демобилизован из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом.

Судьбоносным для музыканта и его группы стало выступление в Нью-Йорке. Тогда на музыканта обратил внимание участник состав Rolling Stones Кит Ричардс. С его подачи о никому неизвестного гитариста-виртуоза заговорили всерьез. Ричардс свел Джими Хендрикса с местными музыкальными продюсерами, которые подписали контракт на первый полноценный альбом. Еще тогда музыкант пристрастился к наркотикам. Он надеялся, что они преподнесут его творчество на недосягаемые высоты. За свою жизнь музыкант выпустил три альбома.

После смерти Джими Хендрикса было выдано более 300 песен.

Gazeta.ua публикует топ-5 лучших песен всемирно известного гитариста.

1. Voodoo Child

Песня в исполнении группы "Jimi Hendrix Experience" находилась на 153-м месте списка "500 лучших песен всех времен" по версии журнала Rolling Stone. В 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил "Voodoo Child (Slight Return)" на 246 место уже свой список "500 лучших песен всех времен".

2. "All Along The Watchtower"

Формально, но трек не принадлежит музыканту - суперуспешный сингл является кавером одноименной песни Боба Дилана. В британских чартах "All Along The Watchtower" добрался до пятого места. Дилан тоже признавал превосходство версии Хендрикса - и на концертах исполнял песню в его манере.

Запись этой песни в исполнении Хендрикса значится на 47-м месте в списке 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. 2000 британский журнал Total Guitar поместил ее на вершину списка самых кавер-версий всех времен.

3. "Castles Made Of Sand"

Песня, написанная Джими Хендриксом и записана его вместе Jimi Hendrix Experience для второго альбома 1967 года "Axis: Bold as Love". Композиция представляет собой биографический рассказ о детстве Хендрикса.

Критики заявляли, что "Castles Made Of Sand" - плод детских переживаний Хендрикса, связанных с разводом родителей и болезнью матери. Но музыкант никогда не опровергал и не соглашался с этой версией.

4. 1983... (A Merman I Should Turn To Be)

Хендрикс поет о том, как люди после кризиса переселяются в океан, гитара скрипит и стонет, флейта создает загадочную атмосферу. Благодаря этому треку музыканта смело можно назвать отцом пост и спейс-рока.

По словам биографов гитариста, песня содержит ссылки на "две любимые метафоры Джими", песок и воду, и некоторые фразы в тексте слова означают его "веру в силу позитивного мышления, проявляющееся в его музыке, текстах и интервью через всю жизнь".

5. "Red house"

Песня-поклон в сторону Альберта Кинга, Джими Рида и Кертиса Кнайт - музыкантов, которым Хендрикс, во многом обязан своей уникальной манерой игры.

"Red House" стала частью концертов Хендрикса в течение всей его карьеры. Хотя были соблюдены тексты песен и основная структура, его выступления, как правило, отличались от оригинальной записи. Многие из них были записаны и продолжают выходить официально впервые, в частности на поп-фестивале в Майами (2013) и на поп-фестивале Freedom: Atlanta (2015).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

В мире музыки Хендрикса называют виртуозом и гением электрогитары. Он заставил инструмент звучать совершенно по-новому. Его работы оказали огромное влияние на развитие рок-музыки. Музыканты Фредди Меркьюри, Мэттью Беллами, Фли, Пол Маккартни, Дэвид Гилмор и Стив Вай называли его духовник наставником в творчестве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 30088
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 19044
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 16632
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 2 Просмотров: 12267
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 11720
История
Химик завещал $ 250 млн на премии ученым
Химик завещал $ 250 млн на премии ученым
 Просмотров: 90
Во время строительства дороги нашли жилье древних людей
Во время строительства дороги нашли жилье древних людей Просмотров: 225
Историк объяснил, в чем важность признания Голодомора в мире
Историк объяснил, в чем важность признания Голодомора в мире
 Просмотров: 180
Под тающим льдом нашли стрелы, которым 6 тыс. лет
Под тающим льдом нашли стрелы, которым 6 тыс. лет Просмотров: 1746
В польском городе назвали сквер в честь генерала армии УНР
В польском городе назвали сквер в честь генерала армии УНР Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
Голосов: 1350
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть