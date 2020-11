Вдохновлялся блюзом и наркотиками - чем запомнился Джими Хендрикс

Американский гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс. Фото: SAMESOUND

27 ноября 1942 года родился американский гитарист Джими Хендрикс. Музыкант был признан лучшим гитаристом мира, по версии музыкального журнала Rolling Stone.

После смерти матери в 1958 году Джими купил акустическую гитару за $5. Бросив школу, будущий музыкант уделял все свободное время игре на гитаре и прослушивания старых пластинок Би Би Кинга, Мадди Уотерса, Хаулин Вулфа, Роберта Джонсона и Элмора Джеймса.

Первой его группой была The Velvetones. Вскоре он был приговорен к 2 годам заключения за угон машины. Но адвокат смог изменить приговор на 2 года службы в армии. Меньше чем через год Хендрикс был демобилизован из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом.

Судьбоносным для музыканта и его группы стало выступление в Нью-Йорке. Тогда на музыканта обратил внимание участник состав Rolling Stones Кит Ричардс. С его подачи о никому неизвестного гитариста-виртуоза заговорили всерьез. Ричардс свел Джими Хендрикса с местными музыкальными продюсерами, которые подписали контракт на первый полноценный альбом. Еще тогда музыкант пристрастился к наркотикам. Он надеялся, что они преподнесут его творчество на недосягаемые высоты. За свою жизнь музыкант выпустил три альбома.

После смерти Джими Хендрикса было выдано более 300 песен.

Gazeta.ua публикует топ-5 лучших песен всемирно известного гитариста.

1. Voodoo Child

Песня в исполнении группы "Jimi Hendrix Experience" находилась на 153-м месте списка "500 лучших песен всех времен" по версии журнала Rolling Stone. В 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил "Voodoo Child (Slight Return)" на 246 место уже свой список "500 лучших песен всех времен".

2. "All Along The Watchtower"

Формально, но трек не принадлежит музыканту - суперуспешный сингл является кавером одноименной песни Боба Дилана. В британских чартах "All Along The Watchtower" добрался до пятого места. Дилан тоже признавал превосходство версии Хендрикса - и на концертах исполнял песню в его манере.

Запись этой песни в исполнении Хендрикса значится на 47-м месте в списке 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. 2000 британский журнал Total Guitar поместил ее на вершину списка самых кавер-версий всех времен.

3. "Castles Made Of Sand"

Песня, написанная Джими Хендриксом и записана его вместе Jimi Hendrix Experience для второго альбома 1967 года "Axis: Bold as Love". Композиция представляет собой биографический рассказ о детстве Хендрикса.

Критики заявляли, что "Castles Made Of Sand" - плод детских переживаний Хендрикса, связанных с разводом родителей и болезнью матери. Но музыкант никогда не опровергал и не соглашался с этой версией.

4. 1983... (A Merman I Should Turn To Be)

Хендрикс поет о том, как люди после кризиса переселяются в океан, гитара скрипит и стонет, флейта создает загадочную атмосферу. Благодаря этому треку музыканта смело можно назвать отцом пост и спейс-рока.

По словам биографов гитариста, песня содержит ссылки на "две любимые метафоры Джими", песок и воду, и некоторые фразы в тексте слова означают его "веру в силу позитивного мышления, проявляющееся в его музыке, текстах и интервью через всю жизнь".

5. "Red house"

Песня-поклон в сторону Альберта Кинга, Джими Рида и Кертиса Кнайт - музыкантов, которым Хендрикс, во многом обязан своей уникальной манерой игры.

"Red House" стала частью концертов Хендрикса в течение всей его карьеры. Хотя были соблюдены тексты песен и основная структура, его выступления, как правило, отличались от оригинальной записи. Многие из них были записаны и продолжают выходить официально впервые, в частности на поп-фестивале в Майами (2013) и на поп-фестивале Freedom: Atlanta (2015).

В мире музыки Хендрикса называют виртуозом и гением электрогитары. Он заставил инструмент звучать совершенно по-новому. Его работы оказали огромное влияние на развитие рок-музыки. Музыканты Фредди Меркьюри, Мэттью Беллами, Фли, Пол Маккартни, Дэвид Гилмор и Стив Вай называли его духовник наставником в творчестве.