Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Голливудская аллея славы. Фото: stars

Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на не застиглому асфальті 18 травня 1927 року. Це наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг і рук кінозірок.

Алея слави була створена як частина програми поліпшення Голлівуду. Торгова палата Голлівуду вибрала 1558 імен зі світу радіо, телебачення, кіно та звукозапису, які стали першими лауреатами Алеї. Будівництво почалося в 1958 році і було завершене за два роки. У травні 1978 року Лос-Анджелес додав Алею Слави до списку історико-культурних пам'ятників в Голлівуді. Це повернуло певну популярність Алеї.

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Алея слави проходить зі сходу на захід по Голлівудському бульвару, в довжину майже 5,6 км. Розташування зірки є постійним, крім випадків, коли час від часу вони переїжджають у випадку ремонту.

Кожна зірка є п'ятикутною і складається з рожевого терраццо в бронзовій оправі. Всередині зірки ім'я лауреата бронзовими літерами, під якими кругла бронзова емблема із зазначенням категорії, за яку лауреат отримав зірку. У різні часи чотири зірки було викрадено з Алеї слави.

Пошкодження та спроби вандалізму зірок відбуваються на Алеї Слави майже постійно 1978 року у своє 50-річчя Міккі Маус став першим мультиплікаційним персонажем, який отримав зірку, яка зараз розташована на Голлівудському бульварі 6925. На цей час там налічується 2345 персональних зірок знаменитостей.

Алея слави Голлівуду позбулася 61 зірки з іменами знаменитостей, серед яких, - Кларк Гейбл і Френк Синатра. Це було зроблено для того, щоб почати в цьому місці зведення готельно-розважального комплексу. Після завершення будівництва 61 зірка знов повернеться на "зоряний трек" бульвару Голлівуд.