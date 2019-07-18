В захоронении святого нашли клад серебряных монет

В Туркменистане нашли древние монеты. Фото: ГИКТ

Туркменские археологи нашли на границе с Афганистаном клад серебряных монет XIII века.

Находку сделали на окраине древнего города Мехно.

Монеты нашли в мавзолее суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра. Его считали святым. Археологи нашли 91 дирхам.

"Пролежав много веков в сырости монеты окислились, слиплись и не подвергались прочтению. После их тщательного очищения в лабораторных условиях специалистам удалось установить, что это серебряные дирхемы разной чеканки", - сообщает государственное информагентство Туркменистана.

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Большинство монет имеют надпись с именем Абага-хана, правившего государством Ильханидов в 1265-1282 годы. На других дирхемах прочитывается имя Аргун. Ученые считают, что это был Аргун-хан, правивший в 1284-1291 годы, или туркменский Аргун-шах, правивший Хорасаном.

Остальные восемь дирхемов относятся также к государству Ильханидов, но прочитать конкретное имя правителя не удается.

Археологи нашли ритуальные предметы бронзового века (II-I тыс. до н.э.) в пещере Барадла в Венгрии. Ученые отмечают, что все находки - преимущественно бронзовые диски, подвески и рисованная керамика. Они имели большое значение для тогдашних людей. Рядом обнаружили много костей животных и свидетельств жертвоприношений.