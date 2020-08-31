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понедельник, 31 августа 2020 10:32

В украинские села начали заселять иностранцев

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31 августа в 1933 году правительство СССР издало постановление "О переселении на Кубань, Терек и Украину".

Всесоюзный переселенческий комитет должен был организовать переселение в Украину 15-20 тыс. селянских семей из других республик до начала 1934-го. В то же время на Кубань и Терек, на Северном Кавказе, должны были переселить не менее 10 тыс. семей.

Уже 25 октября в 1933 году вышло постановление СНК "О переселении в Украину 21 тыс. семей колхозников". Для этого выделили 15,5 млн руб.

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К концу 1933-го в вымершие от Голодомора украинские села переселили около 117 тыс. россиян, белорусов и представителей других национальностей. Они прибыли на 329 ешелонах. Расселяли их преимущественно в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

Автор: twitter.com/history_ukraine
  К концу 1933-го в Украину с России переместили более 21 тыс. семей - около 117 тыс. человек.
К концу 1933-го в Украину с России переместили более 21 тыс. семей - около 117 тыс. человек.

Генсек Иосиф Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок" 7 августа 1932-го подписал закон "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности". "Законом о пяти колосках" фактически людям было запрещено владение пищей.

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Дата
31
августа

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