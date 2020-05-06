В Украине отмечают День пехоты

Свой праздник отмечают украинские пехотинцы. Фото: Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

6 мая 2020 года в Украине во второй раз отмечают День пехоты.

Праздник установлен Указом президента Украины Петра Порошенко от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Дата празднования связана с важным историческим событием - победой казаков над войском Речи Посполитой в битве у Желтых Вод 6 мая 1648 года. Эта победа считается первой в национальной освободительной борьбе под руководством Богдана Хмельницкого.

Также в этот день, 6 мая, в Украине отмечается День Георгия Победоносца, который считается одним из покровителей нашего войска.

В состав украинской пехоты входят военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений. Именно они составляют основу боевой мощи Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Пехотинцы берут на себя основную тяжесть войны. Они всегда на первой линии вражеского огня, поэтому наибольшие потери понесет именно этот род войск.

Сейчас украинская пехота охраняет украинские рубежи на Донбассе, 7-й год подряд сдерживая российскую агрессию.

"Ежедневно вы - пехотинцы, демонстрируете несокрушимую стойкость, непобедимый характер, казацкую отвагу и мужество, доказывая, что нет такой силы, которая может преодолеть вашу волю к победе. Многочисленные примеры мужества и героизма, проявленные вами в боях с российским агрессором, уже стали образцом верности и служения Родине", - подчеркнул командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

30 апреля 2018 года в 14:00 в Украине закончилась Антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС) - военная операция по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.