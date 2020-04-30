На Донбассе началась операция Объединенных сил

30 апреля 2018 года в 14:00 в Украине закончилось Антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС) – военная операция по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Изменение формата АТО на ООС было обусловлено законом о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля 2018 года подписал 5-й президент Украины Петр Порошенко.

Главное отличие ООС от АТО – это военная операция, направленная против оккупации российскими войсками территорий Донбасса.

Зона проведения операции – территория всей Донецкой и Луганской до админграниц с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями, а также Азовским морем.

ООС подчинили не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры на территории Донецкой и Луганской областей.

С началом ООС на Востоке Украины ввели особый порядок. В частности, силовикам предоставили ряд специальных полномочий. Например, военнослужащие и правоохранители получили право в случае крайней необходимости применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей.

Основными отличиями ООС от режима АТО являются:

– передача полномочий по управлению военными и правоохранителями в Донбассе от СБУ Генштаба ВСУ;

– введение должности командующего ОС – он назначается президентом по представлению начальника Генштаба;

– введение понятий "районы боевых действий" и "зоны безопасности" – последние расположены на контролируемых правительством территориях рядом с линией разграничения;

– введение особого порядка на территории проведения ООС, который предоставляет военнослужащим расширены права.

С началом ООС на всей территории Донецкой и Луганской областей введен особый порядок пропуска. Он разделен на три зоны: "зеленая" – доступ граждан ограничен, "желтая" – пребывание возможно при наличии документов (проводится досмотр вещей и транспорта) и "красная" – пребывание лиц временно ограничено или запрещено. Границы районов определяет командующий Объединенных сил.

Фото: Facebook/Госпогранслужба

Права военнослужащих в зоне проведения ООС существенно расширены. В частности, они имеют право применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к правонарушителям, задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверять документы, а в случае их отсутствия – задерживать граждан для установления личности.

Также военные могут осуществлять личный досмотр граждан, их вещей и автомобилей, входить в частные дома или на территорию предприятий, учреждений и организаций, использовать в случае необходимости в служебных целях автомобили, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме транспорта дипломатов и консулов ​​или международных организаций).

Командующие ООС:

генерал-лейтенант Сергей Наев (16.03.2018 - 06.05.2019);

генерал-лейтенант Александр Сырский (06.05.2019 - 05.08.2019);

генерал-лейтенант Владимир Кравченко (с 05.08.2019 - по сей день).

Кроме армейской составляющей, в пределах ООС проводится ряд правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий, а также реализуется комплекс проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшего мирной жизни региона.

12 апреля 2014 года пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области. С этой даты началось силовое противостояние на Донбассе между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиями сепаратистов, подконтрольными России.