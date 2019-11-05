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вторник, 05 ноября 2019 17:43

В Украине нашли яму с пожертвованиями, которые приносили древнегреческой богине

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Раскопки археологов из Института археологии НАН Украины в древнегреческом полисе Ольвия Николаевской области принесли новые открытия.

В этом году экспедиция исследовала теменос - священное место, которое граждане посвятили богине Афродите. Там обнаружили остатки ритуальной посуды датированной V - нач. IV в. до н.э. Среди нее нашли и уцелевшие амфоры и терракотовые фигурки, пишет Укринформ.

"Древние греки приносили посуду на культовый участок и привлекали к ритуалу. Но, по традиции, его не забирали домой и не выбрасывали просто так, потому что он считался священным. Его специально били и захоранивали в специальных ямах - ботросах", - рассказала руководитель экспедиции Алла Буйских.

Автор: ukrinform.ua
  Нынешняя экспедиция в древнегреческую Ольвию принесла археологам новые открытия
Нынешняя экспедиция в древнегреческую Ольвию принесла археологам новые открытия

Также исследователи пытались раскрыть тайны пригорода. Он дает ответы на вопрос каким образом город разрастался, как он жил. Среди интересных находок называют глиняную жилую постройку, которая сохранилась хорошо, что позволит воссоздать ее внешний вид.

Задели археологи и некрополь. Обнаружили несколько ограбленных в древности захоронений. Внутри находился чернолаковый лаконский кратер привезенный из Спарты - крупный сосуд, используемый при жертвоприношениях во время тризн. Ученые подчеркивают, что подобный находят на некрополе впервые.

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Автор: ukrinform.ua
  Нынешняя экспедиция в древнегреческую Ольвию принесла археологам новые открытия
Нынешняя экспедиция в древнегреческую Ольвию принесла археологам новые открытия

Автор: nas.gov.ua
  Фрагмент чернолакового лаконского кратера найденный украинскими археологами в Ольвии
Фрагмент чернолакового лаконского кратера найденный украинскими археологами в Ольвии

Ольвия Понтийская - древнегреческий город-колония, которая существовала со второй четверти VI в. до н.э. до 70-х годов IV в. н.э. Сегодня "Ольвия" - это историко-археологический заповедник Национальной академии наук Украины, в селе Парутино Очаковского района Николаевской области.

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