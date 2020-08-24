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суббота, 29 августа 2020 08:20

В стране каждый десятый был опиумным наркоманом

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В стране каждый десятый был опиумным наркоманом
Нанкинский договор ратифицировали император Даогуан и королева Виктория. Фото Anne S. K. Brown Military Collection

Между правительствами китайской династии Цин и Великобритании 29 августа 1842-го подписано соглашение, которое завершило Первую опиумную войну. Через 9 месяцев Нанкинский договор ратифицировали император Даогуан и королева Виктория.

Китайский император Айсиньгеро Мяньнин запретил иностранным торговым компаниям ввозить в страну опиум и другие товары с марта 1839 м. Это привело к первой опиумной войны и насильственного открытия Китая для торговли.

Поднебесная ввозила в Европу шелк, фарфор и чай. Затем Ост-Индская торговая компания начала продавать в Китай опиум, выращенный в Индии. Наркотическое средство использовали как обезболивающее. Контрабандисты быстро обогащались за счет китайского серебра. Внутри страны начали появляться десятки миллионов наркоманов.

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Китай пытался противодействовать, а британское общество давило на своих политиков с требованием насильственного "открытия Китая". Китайское правительство блокировало английскую торговую факторию в Кантоне и приказало солдатам уничтожить около 19 тыс. ящиков и 2 тыс. тюков опиума. Англичане переселились в Макао, а британский флот без объявления войны начал обстреливать китайские корабли. Император объявил Китай закрытым для торговцев из Британии и Индии.

Великобритания объявила войну Китаю и победила его за 3 года. Против них выступила 220-тысячная маньчжурская восьмизнаменнаю армия, не имевшая никаких преимуществ в вооружении. Британцы навязали стране Нанкинский договор, по которому получили в пожизненное пользование остров Гонконг, право открыть торговые представительства в Шанхае и других городах. Тогда же возобновили активную торговлю опиумом.

Китай 21 июня 1900-го объявил войну Альянсу восьми государств. К концу XIX века Китай пережил две опиумных войн, после которых каждый десятый китаец был наркоманом. Вслед за англичанами туда устремились другие европейские государства, а также Япония и США. Китай стал полуколонией этих стран. Китайцам активно насаждали христианство.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
августа

В стране каждый десятый был опиумным наркоманом

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