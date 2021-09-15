В Стоунхендже начали строительство

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 198
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 450
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 693
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 405
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2160
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 558
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 468
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
5
11
20
8
6
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
В сеть выложили фото украинского села 1910-х
Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Во время реконструкции сквера окопали монеты, пули и старинную посуду
Видео
Все видео
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
На 100-летие первого искусственного голода в Украине ученые определили корректное количество жертв
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 450
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 657
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 594
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2430
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 207
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 01:13

В Стоунхендже начали строительство

  Комментировать
В Стоунхендже начали строительство
Впервые за 60 лет начался ремонт Стоунхенджа. Фото: Reuters

В Великобритании впервые за 60 лет начался ремонт Стоунхенджа.

Планируют отремонтировать трещины и дыры в камнях, сообщает ВВС.

Лазерное сканирование показало, что разрушились камни перемычек, швы и бетонный раствор, который уравновешивает их по вертикальных камнях.

Ремонт продлится две недели. Установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины камней и заменить бетонный раствор известковым.

"Четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня, и это жизненно важная работа защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким уникальным", - сказала старшая куратор проекта Хизер Себайр.

Благотворительная организация English Heritage договорилась с Королевским монетным двором о выпуске специальной памятной монеты 2021 года. Ее установят в новую перемычку между камнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какими инструментами строили Стоунхендж

Ее установит 71-летний Ричард Вудман-Бейли. В 1958 году он оставил монету во время предыдущего ремонта.

У Стоунхенджа в Великобритании в древности происходили массовые пиры. На них съезжались жители со всей территории Британских островов и даже из отдаленных регионов Шотландии. Ученых натолкнули на это открытие свиные кости, которые они раскопали в четырех поселениях эпохи позднего неолита у памятника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Стоунхендже начали строительство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 10620
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 7749
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4158
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3888
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 3762
История
Имя украинского художника вернули его картинам
Имя украинского художника вернули его картинам Просмотров: 207
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
 Просмотров: 495
Археологи нашли маску из золота
Археологи нашли маску из золота Просмотров: 270
Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
 Просмотров: 234
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 6
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть