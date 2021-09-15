В Стоунхендже начали строительство

Впервые за 60 лет начался ремонт Стоунхенджа. Фото: Reuters

В Великобритании впервые за 60 лет начался ремонт Стоунхенджа.

Планируют отремонтировать трещины и дыры в камнях, сообщает ВВС.

Лазерное сканирование показало, что разрушились камни перемычек, швы и бетонный раствор, который уравновешивает их по вертикальных камнях.

Ремонт продлится две недели. Установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины камней и заменить бетонный раствор известковым.

"Четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня, и это жизненно важная работа защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким уникальным", - сказала старшая куратор проекта Хизер Себайр.

Благотворительная организация English Heritage договорилась с Королевским монетным двором о выпуске специальной памятной монеты 2021 года. Ее установят в новую перемычку между камнями.

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Ее установит 71-летний Ричард Вудман-Бейли. В 1958 году он оставил монету во время предыдущего ремонта.

У Стоунхенджа в Великобритании в древности происходили массовые пиры. На них съезжались жители со всей территории Британских островов и даже из отдаленных регионов Шотландии. Ученых натолкнули на это открытие свиные кости, которые они раскопали в четырех поселениях эпохи позднего неолита у памятника.