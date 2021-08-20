В столице снесли историческую усадьбу

На улице Обсерваторной снесли усадьбу Барабана. Фото: "Укрінформ"

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана на ул. Обсерваторной, 6.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции остановить строительство на улице Обсерваторной, 6, застройщик ночью в пять утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", - сообщил активист Олег Симороза в Facebook.

Полиция решает вопрос об открытии производства.

Усадьбу Барбана начали разбирать 19 августа. 18 августа во двор дома пытались завезти трактор, но его не пропустили жители соседних домов.

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В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что предписания МКИП о запрете строительства возле усадьбы Барбана игнорирует столичная власть. В МКИП призвали мэра Виталия Кличко остановить произвол застройщиков.

20-летний дом Уткина на ул. Симона Петлюры, 29 в Киеве снесли. Делать это начали 10 апреля этого года. По оценкам специалистов, он находился в аварийном состоянии. Вместо бывшего доходного дома собираются возвести 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".