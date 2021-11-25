В столице презентуют новый проект, посвященный Голодомору

На платформе "Зерна правды" откроют возможность поименно искать жертвы Голодомора. Фото: "Зерна правды"

Фонд Музея Голодомора презентует первый всеукраинский сервис поименный поиск жертв Голодомора с помощью интерактивной акции "Прорасти зерна правды".

25 ноября в 12:00 Международный благотворительный фонд Музея Голодомора представит обновление краудфандинговой платформы "Зерна правды".

В нее добавили функцию поименного поиска жертв Голодомора 1932-1933 годов. В базу данных добавили более 805 тыс. имен жертв. Это стало возможным благодаря оцифровке Мартиролога, составленного в 2008 году в рамках проекта "Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Презентация пройдет в формате интерактивной акции "Прорасти зерна правды" на Крещатике 34. У магазина "Все. Свои. Дом и декор" разместят технический юнит, где все желающие горожане и гости столицы в течение дня с 10:00 до 20:00 смогут попробовать функцию поиска.

Техническим юнитом выступит сенсорный экран, на который будет транслироваться сайт "Зерна правды". Желающие смогут ввести фамилию или название населенного пункта и найти своих родных и близких, ставших жертвами Голодомора.

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Публичная презентация начнется в 12:00 вместе с участниками акции.

Платформа zernapravdy.org создана Международным благотворительным фондом развития Мемориала жертв Голодомора. Он основан 2018 по инициативе Всеукраинской правозащитной организации "Мемориал" имени Василия Стуса, Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и Всемирного конгресса украинцев и является партнером государства в реализации проекта создания единственного в мире целостного нового Музея Голодомора . Платформа является одним из нескольких фандрайзинговых проектов Фонда. Ее задача — дать возможность каждому, независимо от финансовых возможностей, социального статуса и публичности, приобщиться к созданию Музея Голодомора.