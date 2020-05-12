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вторник, 12 мая 2020 14:08

В стене крепости нашли предшественник миномета

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Хорватские археологи обнаружили хорошо сохранившуюся ручную мортиру-мачкулу в национальном парке Крка.

Бронзовый артефакт лежал в оборонной стене шестиугольной башни крепости Нечвен. Его использовали 300-400 лет назад при штурме укрепленных крепостей или поселений и для выкуривания врагов из укрытий, сообщает Crotia Week.

Мортира была предшественницей современного миномета и занимала особое место в хорватском военном наследии. В настоящее время используется в традиционных рыцарских конных соревнованиях, известных как Синьска алка. Хорваты празднуют победу над превосходящими османскими войсками, произошедшую в 1715 году.

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Саму крепость Нечвен, где обнаружили артефакт, построили в начале XIV в. Она является одной из самых ценных памятников средневековой фортификационной архитектуры Далмации. Около 200 лет ею владела знатная семья Нелипич. В XVI в. крепость захватили турки-османы. Хорваты и союзники выбили их только в 1688 году, с тех пор использовали как пограничную заставу.

Автор: Krka NP
  В стенах древней крепости Нечвен нашли ручную мортиру
В стенах древней крепости Нечвен нашли ручную мортиру

Автор: Krka NP
  Крепость Нечвен заложили в XIV в.
Крепость Нечвен заложили в XIV в.

Недавно хорватские археологи обнаружили древнеримскую деревянную лодку в городе Пореч, что на Андриатическом побережье страны. Находке около 2 тыс. лет. Лодку изготовили с помощью техники шитья, которая была типичной для северной части Адриатики.

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