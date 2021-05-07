В СССР замалчивали капитуляции Германии

 
Ексклюзивы
1/5
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Грозы и дожди: синоптики детально описали погоду до средины мая
Просмотров: 261
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 576
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1404
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 648
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1143
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 7956
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1125
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 765
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 774
Фото
Все фото
21
16
7
10
10
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
Видео
Все видео
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 531
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1269
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 387
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 11:30

В СССР замалчивали капитуляции Германии

  Комментировать
В СССР замалчивали капитуляции Германии
Генерал-полковник Альфред Йодль подписал капитуляцию в Реймсе. Фото: gettyimages.com

7 мая 1945 года во французском городе Реймс начальник Оперативного штаба Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил.

Документ установил перемирие на фронтах Второй мировой войны. Акт о капитуляции обязал немецких военнослужащих прекратить сопротивление, сдаться в плен и передать материальную часть вооруженных сил противнику.

"Мы, нижеподписавшиеся, действуя по уполномочию Немецкого верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, находящихся сейчас под немецким контролем, Главное командование союзных сил и одновременно Советском верховному командованию", - говорилось в документе.

Акт подписали в штабе Союзных экспедиционных сил. На церемонии подписания присутствовала группа из 17 журналистов. США и Великобритания согласились отложить публичное объявление о капитуляции, чтобы СССР мог подготовить вторую церемонию капитуляции в Берлине. С репортеров взяли клятву, что они сообщат о капитуляции только через 36 ч.

Немецкое радио сообщило о подписании капитуляции. Еще через час об этом сообщило агентство Associated Press. Репортер Эдвард Кеннеди после немецкого сообщения признал себя свободным от обещания. Но потом его уволили и молчание о капитуляции продолжалось на Западе еще сутки. В Советском Союзе информацию о капитуляции 7 мая замалчивали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудничество Кремля с Гитлером должен был скрыть термин "Великая отечественная война"

Советский представитель генерал Иван Суслопаров подписывал акт на свой страх и риск. Инструкций из Москвы он не получал. Глава СССР Иосиф Сталин был возмущен подписанием капитуляции в Реймсе. Он отказался признать этот акт, потребовав его нового подписания во взятом Красной армией Берлине.

8 мая в Украине - День памяти и примирения. Вспоминать события Второй мировой войны, самого кровавого в истории вооруженного конфликта. Он унес жизни до 85 млн человек, из них 10 млн - украинцы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В СССР замалчивали капитуляции Германии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В СССР замалчивали капитуляции Германии

Часть Турции получила независимось

Самое читаемое
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 10224
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 9954
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9531
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 8334
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 7956
История
Часть Турции получила независимось
Часть Турции получила независимось
 Просмотров: 198
Откопали самый крупный клад монет франков в Восточной Европе
Откопали самый крупный клад монет франков в Восточной Европе Просмотров: 252
Казацкое кладбище получило охранный статус
Казацкое кладбище получило охранный статус Просмотров: 207
Львову 765 лет: чем поражает прошлое города
Львову 765 лет: чем поражает прошлое города
 Просмотров: 279
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
21
 Просмотров: 3285
Больше всего комментируют
33
Ахметов за год разбогател почти втрое
10
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 797
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть