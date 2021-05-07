В СССР замалчивали капитуляции Германии

Генерал-полковник Альфред Йодль подписал капитуляцию в Реймсе. Фото: gettyimages.com

7 мая 1945 года во французском городе Реймс начальник Оперативного штаба Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил.

Документ установил перемирие на фронтах Второй мировой войны. Акт о капитуляции обязал немецких военнослужащих прекратить сопротивление, сдаться в плен и передать материальную часть вооруженных сил противнику.

"Мы, нижеподписавшиеся, действуя по уполномочию Немецкого верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, находящихся сейчас под немецким контролем, Главное командование союзных сил и одновременно Советском верховному командованию", - говорилось в документе.

Акт подписали в штабе Союзных экспедиционных сил. На церемонии подписания присутствовала группа из 17 журналистов. США и Великобритания согласились отложить публичное объявление о капитуляции, чтобы СССР мог подготовить вторую церемонию капитуляции в Берлине. С репортеров взяли клятву, что они сообщат о капитуляции только через 36 ч.

Немецкое радио сообщило о подписании капитуляции. Еще через час об этом сообщило агентство Associated Press. Репортер Эдвард Кеннеди после немецкого сообщения признал себя свободным от обещания. Но потом его уволили и молчание о капитуляции продолжалось на Западе еще сутки. В Советском Союзе информацию о капитуляции 7 мая замалчивали.

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Советский представитель генерал Иван Суслопаров подписывал акт на свой страх и риск. Инструкций из Москвы он не получал. Глава СССР Иосиф Сталин был возмущен подписанием капитуляции в Реймсе. Он отказался признать этот акт, потребовав его нового подписания во взятом Красной армией Берлине.

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