В Софийском соборе нашли древнее украшение

Украшение могло быть частью древней иконы. Фото: ТСН

На территории Софийского собора в Киеве обнаружили украшение XI - XII вв.

Украшение случайно нашли во время ремонтных работ, говорится в сюжете ТСН.

Находка имеет толщину 9 мм, длину - 6 см. Весит более 4 г.

Археологи говорят, что украшение золотое. Другой металл не сохранился бы так хорошо. Экспертиза точно покажет, из чего сделали украшение.

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Есть теория, что драгоценность привезли из Византии. Оно могло быть частью нимба иконы.

Остатки ингумацийного женского захоронения и бронзовое украшение нашли археологи на глубине 2 м возле Национального заповедника "София Киевская". Об этом на странице в Facebook сообщил археолог Игорь Полуэктов.