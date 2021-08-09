В Софийском соборе нашли древнее украшение

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
6 Просмотров: 1620
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 531
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 585
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 378
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 5751
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2331
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 522
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1314
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 981
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3466
Фото
Все фото
20
4
8
26
12
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Открыли туристический маршрут, который соединил исторические памятники и невероятную природу
Открыли туристический маршрут, который соединил исторические памятники и невероятную природу
Видео
Все видео
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
Интервью
1/5
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 108
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 333
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2529
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 900
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 648
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 20:20

В Софийском соборе нашли древнее украшение

  Комментировать
В Софийском соборе нашли древнее украшение
Украшение могло быть частью древней иконы. Фото: ТСН

На территории Софийского собора в Киеве обнаружили украшение XI - XII вв.

Украшение случайно нашли во время ремонтных работ, говорится в сюжете ТСН.

Находка имеет толщину 9 мм, длину - 6 см. Весит более 4 г.

Археологи говорят, что украшение золотое. Другой металл не сохранился бы так хорошо. Экспертиза точно покажет, из чего сделали украшение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве продолжается реставрация Софийского собора

Есть теория, что драгоценность привезли из Византии. Оно могло быть частью нимба иконы.

Остатки ингумацийного женского захоронения и бронзовое украшение нашли археологи на глубине 2 м возле Национального заповедника "София Киевская". Об этом на странице в Facebook сообщил археолог Игорь Полуэктов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Софийском соборе нашли древнее украшение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Сожгли милицейскую машину

Атомные бомбы уничтожили два города

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 13968
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 10521
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 8946
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 7299
Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься
Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься Просмотров: 7182
История
Строители случайно раскопали массовое захоронение жертв пандемии
Строители случайно раскопали массовое захоронение жертв пандемии Просмотров: 441
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 2880
Нашли старинный меч, которым пробивали доспехи
Нашли старинный меч, которым пробивали доспехи Просмотров: 630
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
Мужчина передал в музей десятки старинных монет
4
 Просмотров: 576
Сожгли милицейскую машину
Сожгли милицейскую машину
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины
Голосов: 72
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть