В Софии Киевской нашли давний алтарь

Археологи показали находки из Софийского собора. Фото: ТСН

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили древний алтарь.

Также археологам удалось обнаружить монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными, передает ТСН.

Монеты принадлежат к княжеским временам. На фреске ученые обнаружили изображение льва или пантеры. Фреску написали в конце XI ст.

Самой интересной находкой археологи называют алтарь для литургической службы. Он расположен сбоку от пяти главных симметричных алтарей.

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Алтарь использовался для службы, в которой участвовали митрополит и епископ.

У колокольни Софийского собора в Киеве начнется ремонт. В Национальном заповеднике "София Киевская" приступили к разработке комплексного проекта на проведение ремонтно-реставрационных работ