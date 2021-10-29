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суббота, 30 октября 2021 00:46

В Софии Киевской нашли давний алтарь

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В Софии Киевской нашли давний алтарь
Археологи показали находки из Софийского собора. Фото: ТСН

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили древний алтарь.

Также археологам удалось обнаружить монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными, передает ТСН.

Монеты принадлежат к княжеским временам. На фреске ученые обнаружили изображение льва или пантеры. Фреску написали в конце XI ст.

Самой интересной находкой археологи называют алтарь для литургической службы. Он расположен сбоку от пяти главных симметричных алтарей.

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Алтарь использовался для службы, в которой участвовали митрополит и епископ.

У колокольни Софийского собора в Киеве начнется ремонт. В Национальном заповеднике "София Киевская" приступили к разработке комплексного проекта на проведение ремонтно-реставрационных работ

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