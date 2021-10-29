В Софии Киевской нашли давний алтарь

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили древний алтарь.
Также археологам удалось обнаружить монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными, передает ТСН.
Монеты принадлежат к княжеским временам. На фреске ученые обнаружили изображение льва или пантеры. Фреску написали в конце XI ст.
Самой интересной находкой археологи называют алтарь для литургической службы. Он расположен сбоку от пяти главных симметричных алтарей.
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Алтарь использовался для службы, в которой участвовали митрополит и епископ.
У колокольни Софийского собора в Киеве начнется ремонт. В Национальном заповеднике "София Киевская" приступили к разработке комплексного проекта на проведение ремонтно-реставрационных работ
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