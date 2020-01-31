В словаре собрали все существующие слова

Первым редактором оксфордский словарь английского языка предназначен Джеймс Марри. Фото: www.comingsoon.it

Начался выпуск первого издания "Новый английский словарь, основанный на исторических принципах" 1 февраля 1884-го. На обложках была параллельна название - "Оксфордский английский словарь". Издание содержало 10 томов и получалось до 1928 года.

Оксфордский словарь английского языка один из самых известных и крупнейших академических словарей английского языка издательского дома "Oxford University Press". Словарь был задуман Лондонским филологическим обществом еще в 1857 году. Редактором был назначен Джеймс Марри. Также над словарем работали Генри Брэдли и Уильям Крейг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оксфордский словарь вписали новые слова, которые должны знать все

Оксфордский словарь включает все слова, которые существуют или существовали в английской литературной и разговорной речи с 1150 года. Дается их подробная этимологическая, семантическая, орфографическая, орфоэпическая и грамматическая характеристика. Показываются изменения значения, правописания, произношения и употребления каждого слова в различные исторические периоды. Подтверждается примерами, чаще всего цитатами. Словарь содержит около 500 тыс слов и около 2 млн цитат из 20 тыс произведений более 5 тыс авторов.

В новое издание Оксфордского словаря записали более 100 слов на тему кинематографа. Многие неологизмов образованные от фамилий известных режиссеров. Среди них такие как Tarantinoesque (Тарантиниада) или Kubrickian (Кубрикиана), которые используют для описания творчества режиссеров Квентина Тарантино и Стэнли Кубрика.