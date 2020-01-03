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пятница, 03 января 2020 15:29

В скифском кургане нашли украшение из Египта

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В скифском кургане нашли украшение из Египта
В Харькове выставили древние находки. Фото: "5 канал"

Харьковские археологи раскопали находки возрастом 2,5 тыс. лет. Нашли их в захоронении молодой девушки скифского периода.

Нашли украшение из Египта в виде жука-скарабея, золотые украшения, оружие и посуду скифской эпохи, сообщает 5 канал.

На уцелевший курган археологи наткнулись вблизи Бельского городища на Полтавщине. Женщина была невысокого роста, с хрупким телосложением. Принадлежала к знатному роду. Об этом свидетельствуют ее украшения с драгоценными камнями, золотая диадема, шпильки для волос, серьги в форме барана, зеркальце из меди и сумка с традиционной для скифской культуры застежкой.

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В захоронении лежал скифский меч акинак, детали сбруи для лошадей, копье и колчан с заточенными стрелами.

В Израиле археологи нашли семейное захоронение. На территории древнего финикийского города Ахзив обнаружили некрополь с телами двух взрослых и одного ребенка.

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