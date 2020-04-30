В сеть выложили ценные документы о деятельности первой украинской партии современности

Центральный государственный архив общественных объединений Украины презентовал уникальные документы к годовщине создания Украинской республиканской партии.

Среди них: протоколы заседаний, обращения и призывы к населению, предвыборные листовки, резолюции, удостоверения делегатов и гостей партийных конференций, газетные страницы.

Со всеми документами можно ознакомиться на сайте архива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сеть выложили уникальные документы по истории Украины

Автор: cdago.gov.ua Предвыборная листовка Украинской республиканской партии 1993 года

Учредительный съезд Украинского Хельсинского союза завершился 30 апреля 1990 года. Участники решили распустить организацию и на ее основе создали Украинскую республиканскую партию. Первым ее председателем избрали диссидента и политзаключенного Левка Лукьяненко. 15 ноября 1990-го УРП стала первой партией, официально зарегистрированной в УССР и первой из всех оппозиционных коммунистической власти демократических партий.