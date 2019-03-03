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воскресенье, 03 марта 2019 16:23

В секретных архивах ЦРУ нашли рецепт борща

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В секретных архивах ЦРУ нашли рецепт борща
В ЦРУ рассекретили рецепт борща советской армии. Фото:мDavid M. Perry.

Американские спецслужбы более 50 лет в строжайшей тайне хранили перевод советской книги "Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время".

Документ обнаружили в рассекреченных архивах Центрального разведывательного управления США. Оригинал опубликовали в Советском союзе в январе 1948-го. Перевод на английский язык сделали восемью годами позже, в феврале 1956-го. Почему перевод сделали так поздно - неизвестно. Титульная страница перевода с пояснительной записке была потеряна.

Издание Muckrock опубликовало книгу, и объявили конкурс среди читателей. Тому, кто скорее всех приготовит один из рецептов борща советской армии дома обещали подарки.

Победителем стал пользователь сети Twitter Дэвид М.Перри. Каждый свой шаг в приготовлении он публиковал в социльно сети.

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Итак, чтобы приготовить борщ на 500 слодат советской армии, нужно в течение ночи на умеренном огне варить бульон из костей и мяса говядины. Утром их извлечь и сохранить. Перри отмечает, что советские повара исповедовали идею неоднократного использования мяса.

Затем порезать свеклу, квашеную капусту, лук и морковь. Тушить в казане. Добавить картофель и залить бульоном из говядины. Добавить уксус. Если бульон получился не слишком наваристым можно добавить остатки курятины из предыдущих блюд.

"Только не говорите об этом генерал-лейтенанту Власову", - прокомментировал Дэвид Перри.

Борщ нужно довесы до кипения, и еще 30 минут варить на умеренном огне. Перри признался, что блюдо он попробувал лишь после того, как его жена добавила в борщ пряные травы, соль и сметану.

"Борщ получился наваристым и жирным, с приятным вкусом", - подытожил Перри.

Внучатый племянник лидера украинских анархистов Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка.

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03
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