В России осудили группу украинцев

Украинцы стремились к национально-территориальной и культурной автономии в пределах Зеленого Клина. До разгрома большевиками имели собственные органы самоуправления во Владивостоке Фото: istpravda.com.ua

13 января 1924 года завершился Читинский судебный процесс над ведущими украинскими деятелями Дальневосточной Республики.

Буферное государство, появившееся на территории Зеленого Клина - Амурщины, Уссурийского края, Забайкальщины, части Сахалина и Камчатки, ликвидировали большевики еще в конце 1922 года, а вместе с ним и всю украинскую деятельность.

"Красные" арестовали до 200 украинских общественных и политических деятелей, но судили лишь 22-х. Всех обвиняли в сотрудничестве с международной буржуазией и белогвардейцами, японцами, в поддержке контрреволюционных правительств Павла Скоропадского, Симона Петлюры и в создании украинских националистических группировок с намерением оторвать Дальний Восток от Советской России. Председательствовал на суде большевик Евгений Матвеев.

Часть подсудимых отпустили, но остальные получили до 10 лет заключения. 3 года получил один из организаторов украинской национально-культурной жизни края Юрий Глушко - Мова. К смертной казни приговорили председателя Украинского Дальневосточного краевого кооператива "Чумак" Петра Горового. Именно ему принадлежала идея создания украинских краевых комитетов. Также сотрудничал с белым казачьим атаманом Григорием Семеновым, который поддерживал национально-культурную автономию украинцев. Вскоре расстрел заменили на 10 лет заключения.

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После читинского процесса принадлежность к украинцам начала рассматриваться как проявление политической неблагонадежности. Началась активная русификация населения, более всего - городского. Украинские общественные учреждения переехали в город Харбин на территории Китая.

Незначительное возрождение украинской культурной жизни начнется в 1931-м. Тогда на Дальнем Востоке проводили политику коренизации, но длилась она всего 2 года.

Общественного деятеля Юрия Глушко - Мову арестовали за активную украинскую деятельность во Владивостоке 20 июня 1919 года. Должны были сослать на Камчатку, однако избежал наказания. Мужчина происходил из Черниговщины. После получения образования работал машинистом в Добровольном флоте Одессы. Корабли того осуществляли дальневосточные перевозки. Именно на борту одного из них попал на Зеленый Клин - так тогда украинцы называли территорию Приамурья. Юрий работал во Владивостоке техником, но в свободные от работы время становился активным проводником украинской национальной жизни города.