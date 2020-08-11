В разрытых кабанами ямах нашли золотые монеты

Кабаны разрыли тайник золотых и серебрянных монет с изображениями венгерских и чешских королей. На большинстве был выгравирован портрет Карла IV Люксембургского. Фото: coinshome.net

Мужчина, прогуливавшийся по лесу неподалеку от Кладрубского монастыря в Чехии, обнаружил клад из 400 золотых и серебряных монет XIV в. Место тайника разрыли дикие кабаны.

Сначала увидел несколько монет на земле неподалеку от большого плоского камня. Под ним лежали остальные сокровища. О находке мужчина сообщил в музей в Пльзене, передает Aktualne.cz.

Исследователи насчитали 339 серебряных и 92 золотые монеты общим весом 325 г. Среди них: дукаты правителей Венгрии Карла Роберта и Людовика I, дукаты чешского правителя, позже императора Священной Римской Империи Карла IV, австрийских герцогов Рупрехта I Пфальцского, Альбрехта, дукат ганзейского города Любека, серебряные монеты королей Чехии Вацлава II и Иоанна Люксембургского. Большинство серебряных монет содержат изображения Карла IV.

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"С исторической точки зрения, содержание сокровища интересно. Все золотые монеты датируются 1340-1350 годами, за исключением монеты из ганзейского Любека. В находке не было ни одной монеты Вацлава IV. Поэтому, вероятно, клад спрятали в конце 1370-х, где-то в 1378-1379 годах", - сообщили в музее.

По мнению экспертов, сокрытие клада связано со спорами того времени из-за богатой монастырской усадьбы. Сказать точно, закопал ли его монах или разбойник, не могут.

В мае 2019 года дикие кабаны разрыли клад в Словакии. Монеты нашли у словацкого села Ликавка в Жилинском крае. Клад увидела семейная пара во время прогулки и вызвала археологов. Специалисты провели раскопки и нашли осколки глиняного кувшина, пару золотых и 1867 серебряных монет, которым по 500-600 лет.