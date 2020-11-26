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В польском городе назвали сквер в честь генерала армии УНР

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В польском городе назвали сквер в честь генерала армии УНР
В августе 1920 года совместная операция войск УНР и польских войск позволила остановить наступление большевистских войск на Европу. Фото: twitter.com/adeshchytsia

Сквер в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко появился в польском Гданьске.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

"Скверы имени Генерала армии УНР Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, перекресток во Вроцлаве, а сегодня - решение также и городской власти Гданьска. Спасибо президенту Гданьска, голове и депутатам городского совета за поддержку этой инициативы", - написали в сообщении.

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В августе 1920 года совместная операция войск УНР и польских войск позволила остановить наступление большевистских войск на Европу.

Тогда благодаря умелой обороне Замостья под Варшавой украинскими и польскими частями под командованием полковника армии УНР Марка Безручко Войску Польскому удалось одержать победу. Это разрушило планы большевиков по распространению "красной" революции в Европе.

В польском городе Скерневицы Лодзинского воеводства лидера Директории УНР Симона Петлюру изобразили на монументе "Накануне Варшавской битвы". Памятник посвящен поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года.

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