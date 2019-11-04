В Польше восстановили разрушенный украинский памятник

На месте разрушенного мемориала воинам УПА установили памятный крест Фото: rp.pl

В польском поселке Верхрата Подкарпатского воеводства установили памятный крест воинам УПА . Ранее на его месте стоял памятник разрушенный польскими националистами.

"Мы не хотим, чтобы история повторялась. Она была трагической между поляками и украинцами. Мы хотим строить настоящее и будущее на тех ценностях, которые всегда были нам близки", - отметили участники мероприятия, передает Liga.новости.

Памятник 13 бойцам УПА установили в 1993-м.

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Мемориал разрушили в октябре 2016-го. Ответственность за совершенные действия взяла на себя националистическая организация "Лагерь великой Польши". Представители общественности извинились за осквернение памятника.