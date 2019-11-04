В Польше восстановили разрушенный украинский памятник

 
Ексклюзивы
1/5
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Просмотров: 657
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 522
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 423
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
1 Просмотров: 1098
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 684
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6417
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1458
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4140
Фото
Все фото
9
11
29
4
10
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Показали старинные фото галицкого городка
Показали старинные фото галицкого городка
Показали фото итальянского города начала XX века
Показали фото итальянского города начала XX века
&quot;Всю жизнь с ним провел&quot; - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Видео
Все видео
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 423
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 558
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3258
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1935
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
04 ноября 2019
Просмотров: 774
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
понедельник, 04 ноября 2019 14:33

В Польше восстановили разрушенный украинский памятник

  Комментировать
В Польше восстановили разрушенный украинский памятник
На месте разрушенного мемориала воинам УПА установили памятный крест Фото: rp.pl

В польском поселке Верхрата Подкарпатского воеводства установили памятный крест воинам УПА . Ранее на его месте стоял памятник разрушенный польскими националистами.

"Мы не хотим, чтобы история повторялась. Она была трагической между поляками и украинцами. Мы хотим строить настоящее и будущее на тех ценностях, которые всегда были нам близки", - отметили участники мероприятия, передает Liga.новости.

Памятник 13 бойцам УПА установили в 1993-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякам разрешили вести поисковые работы в Украине

Мемориал разрушили в октябре 2016-го. Ответственность за совершенные действия взяла на себя националистическая организация "Лагерь великой Польши". Представители общественности извинились за осквернение памятника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше восстановили разрушенный украинский памятник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 34409
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 19315
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 18855
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж 1 Просмотров: 15291
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald&#039;s: что из этого вышло
Мужчина 10 лет хранил гамбургер с McDonald's: что из этого вышло Просмотров: 13609
История
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
9
 Просмотров: 1494
Воссоздали лицо женщины-викинга, которой мечом разбили голову
Воссоздали лицо женщины-викинга, которой мечом разбили голову Просмотров: 1431
Нашли захоронение двух жрецов
Нашли захоронение двух жрецов Просмотров: 162
Американцы провалили две операции по освобождению заложников
Американцы провалили две операции по освобождению заложников
 Просмотров: 513
Показали старинные фото галицкого городка
Показали старинные фото галицкого городка
11
 Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
10
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
Урятували
2
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
Голосов: 657
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua