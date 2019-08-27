В Польше начали отбирать имущество у украинцев

После Второй мировой войны из Польши в УССР депортировали до 500 тыс. украинцев Фото: 112.ua

Поляки лишили украинцев прав на собственное имущество правительственным декретом от 27 августа 1949-го. Его приняли в рамках акции "Висла" с целью ограничения поддержки украинского подполья в Закерзонье.

Насильственную операцию начали еще в 1947-м. Она заключалась в принудительной депортации украинцев с этнических территорий на новые западные территории Польши. Их страна получила от Германии, потерпевшей поражение во Второй мировой войне.

В акции принимали участие советские, польские и чехословацкие войска. Помогали им части польского крайнего правого подполья - Национальные Вооруженные силы и Национальная военная организация.

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Польская милиция вооружала шовинистов, которые уничтожали целые деревни, убивая женщин и детей. Вооруженная группа под командованием "Волыняка" истребила почти 300 жителей села Малые Куровичи. Всего из 3-х воеводств насильно депортировали в 150 тыс. украинцев.

Согласно постановлению они больше не могли вернуться в местности, откуда их переселили. Таким образом, поляки при поддержке СССР решили национальный вопрос на бывших украинских территориях.

В 1990-м операцию "Висла" осудил Сенат республики. Через 12 лет президент Польши Александр Квасневский выразил сожаление по поводу выполнения этой акции.

Соглашение об эвакуации украинского населения с территории Польши подписали правительство УССР и Польский комитет национального освобождения еще в 1944-м. За ним украинцы должны были добровольно выехать в УССР. Переселение планировалось проводить мирно в несколько этапов. Из УССР переселялись на Родину также должны поляки. Несмотря на договоренности, процесс находился под контролем и беспределом польских и советских военных. Это вызвало сопротивление населения и активировало деятельность украинских повстанцев и польских военных. Свои усилия направили на борьбу друг с другом.