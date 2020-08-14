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пятница, 14 августа 2020 13:31

В Польше началась политическая забастовка

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В Польше началась политическая забастовка
Коммунисты выполнили все требования забастовщиков. Фото: gurt.org.ua

Забастовка рабочих на верфи имени Ленина в польском Гданьске началась 14 августа 1980 года. Привела к кардинальным государственным преобразованиям.

Тогда страна находилась в глубоком экономическом кризисе. Повышались цены на повседневные товары, росла инфляция. Рабочих массово увольняли, а официальные профсоюзы зависели от коммунистической власти.

Протест организовали в защиту рабочей Анны Валентынович, уволенной за активное участие в Свободных профсоюзах. Его возглавил электрик Лех Валенса.

Забастовщики требовали создания независимых профсоюзов, свободы слова, права на забастовку, увеличения зарплаты и введения дополнительного выходного в субботу. Также освобождения политических заключенных, вывода страны из кризиса и тому подобное. Выдвинули к власти 21 требование. Вскоре протест распространился и на другие предприятия в городе, а в конце августа в стране бастовало более 700 тыс. человек.

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Осознавая невозможность решения вопроса силой, коммунисты пошли на уступки. Акция завершилась 31 августа подписанием в Гданьске компромиссного соглашения. Власти приняли и пообещали ввести в действие все требования забастовщиков.

"Достигли ли мы всего, чего хотели, чего хотим, о чем мечтаем? Не всего, но все мы знаем, что получили очень много. Последнее тоже получим", - говорил тогда Валенса.

Дальнейшие политические преобразования в стране завершатся крахом коммунизма.

Внутренние войска СССР расстреляли бастующих рабочих в Новочеркасске Ростовской области 2 июня 1962 года. Погибли 26 человек, ранения получили 87.

Поводом к забастовке стала непродуманная государственная политика по повышению цен на продукты питания, в частности на мясо, что в условиях и без того сложной экономической ситуации в стране ставило людей на грань выживания.

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Дата
14
августа

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