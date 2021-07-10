В поле нашли неизвестный древнерусское поселение

На Сумщине раскопали древнее поселение. Фото: "Укрінформ"

У поселка Воронеж Шосткинского района Сумщины археологи нашли древнерусское поселение.

"Провели разведку и наткнулись на древнерусское поселение XI-XIІ ст. Открытие есть. Оно заключается в том, что древнерусских объектов до нас здесь не фиксировали ни разу. Да и вообще этот регион практически не исследован", - сообщил "Укрінформу" руководитель Воронежской археологической экспедиции, кандидат исторических наук, доцент нежинского и сумского университетов Иван Кедун.

Говорить о размерах, типе поселения, наличии укреплений, периоде существования можно будет только после многолетних раскопок. Первое исследование показало, что люди здесь жили во времена Древней Руси. Если это докажут, возраст поселка Воронеж может вырасти с более чем 800 лет до 1 тыс.

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На раскопках нашли более 500 элементов керамики. Поселению ученые дадут название, составят на него паспорт и только тогда зарегистрируют как памятник археологии.

В Василькове на Киевщине люди уничтожают остатки городского вала периода Руси. Более 1 тыс. лет назад он защищал город от нападавших. Имеет статус памятника археологии общегосударственного значения.